Casilina, incidente con l'auto rubata: trovato un terzo cadavere in un campo

Sono tre e non due i morti nell'incidente che si è verificato sabato sera in via Casilina quando una Bmw, poi risultata rubata, si è ribaltata più volte a termine di una corsa a folle velocità.

Il cadavere di un terzo uomo è stato rinvenuto stamattina dai carabinieri in un prato distante circa 300 metri dal luogo dell'incidente.

L'appello della moglie

Si tratta di un 31enne, marito di una donna che nella tarda serata si è recata in caserma per denunciarne la scomparsa, riferendo che l'uomo era in compagnia delle persone decedute nel sinistro. Insieme ai vigili del fuoco, quindi, i carabinieri hanno avviato le ricerche nella zona.

Sbalzato fuoari dell'auto

Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, probabilmente sbalzato fuori dall'auto, non sarebbe deceduto sul colpo ma avrebbe provato a cercare aiuto allontanandosi dall'auto, tuttavia il 31enne non ce l'ha fatta a causa delle ferite riportate nell'impatto. In ogni caso, per accertare la dinamica e le cause della morte, è stata disposta l'autopsia e la salma è stata traslata al policlinico Tor Vergata.