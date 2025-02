Casilina, auto prende in pieno una pattuglia dei Vigili: alcool test per gli agenti

Brucia il rosso su via Casilina, angolo Grotte Celoni e prende in pieno un'auto pattuglia della Polizia Locale. Per far uscire gli agenti dall'auto è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno segato una delle portiere.

"Er verdura" brucia il rosso e prende in pieno la pattuglia

A guidare l'auto, una Audi, Andrea Costantino, già con precedenti per usura, noto alle cronache come “Er Verdura”, che avrebbe passato il semaforo col rosso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Frascati che hanno effettuato i rilievi, mentre gli agenti della Polizia Locale sono stati trasportati in ospedale per le cure. E qui il giallo: non sapendo quale due due agenti fosse alla guida, i Carabinieri hanno prima dato disposizioni di effettuare l'alcool test ad entrambi, per poi obbligarlo solo a chi era alla guida della Panda.

Milani, Sulpl: "A chi lavora all'Anagrafe non succede"

Sulla vicenda è intervenuto Marco Milani, segretario romano del sindacato Sulpl, rinnovando la polemica sul fattore rischio al quale sono sottoposti i vigili: "Episodi come questo dimostrano ciò che può capitare durante un normale turno di servizio. Queste sono cose che a chi lavora All'anagrafe non succedono, pertanto meritiamo un riconoscimento contrattuale diverso rispetto al resto dei dipendenti di Roma Capitale ed una legge di riforma, che ci riconosca una volta per tutte Forza di Polizia, sebbene ad ordinamento locale”.