Casilino da paura, tre rapine in un'ora e mezza: caccia alla banda dei record

Tre rapine nel giro di un'ora e mezza ieri sera nella zona del Casilino a Roma. La prima si è verificata alle 19 in via Grottaglie, dove due uomini hanno scavalcato un muro perimetrale e sono entrati in un'abitazione da porta finestra aggredendo poi due anziani di 76 anni.

Il marito è riuscito a chiedere aiuto gridando dalla finestra e i due sono fuggiti.

I colpi

La seconda poco prima delle 20 in via Fratelli Mazzocchi, dove un 64enne di origine peruviana, è stato bloccato da due uomini che gli hanno portato via il borsello con la carta di credito e il telefono. Infine lo hanno spinto a terra nella fuga. Poco più tardi, alle 20.10 in via Chiari, altri due uomini vestiti di scuro si sono introdotti in un giardino e sono entrati in un'abitazione dalla finestra della cucina. A quel punto hanno immobilizzato un italiano di 69 anni e lo hanno minacciato con un cacciavite chiedendogli di indicare loro la cassaforte. La vittima è riuscita però a divincolarsi. Nella fuga i due hanno portato via alcuni monili in oro. Sono in corso le indagini della polizia del commissariato Casilino.

Per la Polizia stessa banda

Secondo le prime indagini si tratterebbe della stessa banda che ha messo a segno i furti a ripetizione. Gli agenti infatti hanno raccolto indizi che portano a pensare che sia la stessa modalità di esecuzione. Da prime indiscrezioni si tratterebbere di stranieri.