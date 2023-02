Caso Gugliotta: assolto in Appello il dirigente di Polizia Improta

Dopo 13 anni è arrivata la sentenza d'Appello nel processo sugli incidenti avvenuti dopo la partita di Coppa Italia Roma-Inter nel 2010. Il dirigente di Polizia Massimo Improta, che in primo grado era stato condannato per falso ideologico, è stato assolto. Esulta il sindacato autonomo della Polizia Mosap.

I fatti erano avvenuti la notte del 5 maggio 2010, quando a seguito dei tafferugli scoppiati tra i tifosi di Roma e Inter, la Polizia aveva arrestato alcune persone tra cui Stefano Gugliotta. Gugliotta poi sarebbe stato malmenato da 9 agenti. Massimo Improta allora era vice questore e aveva convalidato il verbale dell'arresto di Gugliotta. Secondo l'accusa lo avrebbe falsificato. La sentenza d'Appello, tuttavia, ha stabilito che il fatto non costituisce reato.

“Processo e gogna mediatica”

“Improta ha dovuto sostenere un processo e relativa gogna mediatica - dice Fabio Conestà, Segretario Generale del Mosap - il pacchetto 'tutto compreso' cui sono destinati i colleghi che si trovano indagati per fatti relativi al servizio, salvo poi essere assolti, come in questo caso. Spiace solo che i tempi della giustizia siano così lunghi e che ci siano voluti 6 anni per riconoscere l’innocenza del collega e restituirgli dignità umana e professionale”