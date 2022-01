Caso Marò, il gip di Roma archivia l'inchiesta di omicidio volontario

Archiviata l'inchiesta nei confronti dei marò Girone e Latorre per omicidio volontario. Il gip di Roma Alfonso Sabella ha posto fine alla vicenda iniziata in India nel febbraio 2012.

Si chiude l'inchiesta per omicidio volontario che vedeva indagati i due marò Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, accusati di aver ucciso due pescatori con un' arma da fuoco a febbraio 2012 al largo delle coste del Kerala, in India.

La Procura aveva chiesto l'archiviazione per "mancanza di prove"

I due fucilieri erano stati interrogati in Procura lo scorso luglio. Latorre e Girone furono già ascoltati dai pm di Roma il 3 gennaio del 2013 e nello stesso anno i pm capitolini disposero una perizia sul computer e su una macchina fotografica che si trovava a bordo della Enrica Lexie, la nave su cui erano in servizio Latorre e Girone. I marò si erano giustificati dicendo di aver sparato solo colpi di avvertimento. La Procura, nel motivare la richiesta di archiviazione, aveva comunicato di non aver riscontrato elementi sufficienti ad attribuire in modo univoco il fatto ai due indagati.