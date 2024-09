Caso Omerovic: un poliziotto patteggia pena a 11 mesi, per gli altri 3 il processo

Il poliziotto Fabrizio Ferrari ha patteggiato una pena a 11 mesi e sedici giorni in relazione al caso di Hasib Omerovic, il 36enne precipitato dalla finestra il 25 luglio 2022 durante un'attività degli agenti del commissariato Primavalle.

I fatti sono avenuti in via via Gerolamo Aleandro, a Roma nord-ovest. Lo ha deciso il gip di Roma che ne ha accolto la richiesta dopo lo stralcio della Procura. Per altri tre agenti è stato, invece, chiesto il processo e l'udienza preliminare è fissata al prossimo 25 ottobre.