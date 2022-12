Caso Orlandi: il 14 gennaio un sit in per chiedere la verità su Emanuela

Il caso della sparizione di Emanuela Orlandi resta ancora irrisolto: suo fratello Pietro ha annunciato un sit in per chiedere tutta verità per Emanuela per il 14 gennaio. Luogo e orario sono ancora da definirsi.

“Per 14 Gennaio 2023 sit in per Emanuela - ha scritto Pietro Orlandi su Facebook - appena avrò autorizzazione dalla Questura e dettagli su luogo e orario, vi informerò”.

Emanuela Orlandi è sparita il 22 giugno 1983, all'età di soli 15 anni. La ragazza era uscita di casa nel pomeriggio per andare a frequentare delle lezioni di flauto e canto corale in piazza Sant'Apollinare. All'uscita la ragazza ha incontrato due compagne di corso con le quali ha cercato di prendere l'autobus per tornare a casa, ma la vettura era troppo piena e così ha detto alle due che avrebbe aspettato l'autobus successivo. Da allora della ragazza è stata persa ogni traccia. Molte sono state le ricerche, le indagini, i processi e le ipotesi, ma tutto si è sempre infranto contro un muro di omertà.

La commissione

Nei giorni scorsi è stata inaugurata una commissione parlamentare d'inchiesta per indagare sul caso di Emanuela Orlandi, insieme ad altri casi simili come quello dell'omicidio di Simonetta Cesaroni e quello della sparizione di Mirella Gregori. Quest'ultima era sparita un mese prima di Emanuela Orlandi, anch'essa senza essere mai più ritrovata.

“Spero che la commissione – ha detto il fratello di Emanuela Orandi - serva a dare una spallata al muro di omertà che impedisce di far emergere la verità e le responsabilità sulla scomparsa di Emanuela. Non c'è stata incompetenza, ma volontà di non trovare la verità”.