Caso Report su Berlusconi e la mafia: la mega balla del crimine che aspetta inerte per 30 anni

Rimaniamo sempre affascinati dai servizi super esclusivi che Report con i soldi di tutti noi contribuenti realizza. Il mega scoop dunque sarebbe che Berlusconi che si sarebbe fatto prestare ben 500 miliardi di lire da una delle organizzazioni criminali più cruente di tutti i tempi, la mafia delle stragi, delle bombe sulle autostrade e negli stadi, delle migliaia di omicidi nel corso degli anni.

Orbene questa organizzazione criminale avrebbe atteso e secondo la tesi del giornalista sta ancora aspettando la restituzione di queste somme da oltre 30 anni ed è per questo motivo che non tira fuori la famosa fotografia realizzata dal teste più attendibile di tutti i tempi, tale Salvatore Baiardo.

Criminali sanguinari che prestano soldi e poi attendono la restituzione

Quindi dei sanguinari mafiosi non solo prestano 500 miliardi di lire ad un novello imprenditore sulla parola ma poi gli danno tempo per la restituzione per decenni, senza trucidare la famiglia o che ne sò bucargli almeno le gomme dell'auto.

Ma forse la cosa più ridicola ma purtroppo è seria, che una Procura della Repubblica, sempre con i soldi dei cittadini italiani, su tali follie spreca tempo e denaro alla ricerca di una foto che evidentemente è solo nelle fantasie di chi la invoca.