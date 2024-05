Castel di Leva, incidente da film tra due au: perde la vita un uomo 70enne

Un uomo di 70 anni è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina tra due auto in via Castel di Leva, a Roma.

È successo intorno alle ore 10:30, quando i due veicoli si sono scontrati all'incrocio con via di Torre S. Anastasia.

La ricostruzione

Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Eur della polizia locale. Dai primi accertamenti risulta che il 70enne, alla guida di una Fiat Panda, per cause in fase di accertamenti, avrebbe invaso la corsia opposta, colpendo un'auto Suzuki Ignis, il cui conducente di 78 anni, italiano, è stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio in codice rosso.

Morto in ospedale

Il 70enne, italiano, è invece deceduto sul posto. Non si esclude che l'uomo sia stato colpito da un malore. e abbia centrato l'altra auto con un impatto violentissimo. Una scena quasi da film d'azione. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.