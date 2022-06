Castelfusano, al Castello Chigi la musica fa spettacolo: sette super concerti

La rassegna di incontri musicali all’aperto davanti al seicentesco Castello Chigi, immerso nella Pineta monumentale di Castel Fusano, torna con un emozionante cartellone di concerti di musica dal vivo - a partire da Vincenzo Incenzo sabato 11 Giugno - dalla classica, al Jazz, ai grandi cantautori italiani.

Castel Fusano Melodica, alla sua seconda edizione all’interno della Tenuta dei Principi Chigi, torna a completare il perfetto connubio tra arte, storia e natura per un’estate all’insegna della cultura e della musica.

Sette concerti di artisti internazionali imperdibili nella splendida cornice del Castello barocco, che spaziano nell’orizzonte sonoro dalla musica classica a oggi. L’atmosfera continua a incantare anche nel dopo concerto: tornano infatti anche gli aperitivi di ‘Ostia suona bene’, con cocktail e sfizi culinari serviti nel ‘giardino segreto’.

Il seicentesco Castello Chigi con gli affreschi di Pietro da Cortona tra cui le pitture nella cappella, primo esempio di barocco italiano e la galleria delle Carte Geografiche apre per alcune visite guidate con la storica Ivana Corsetti (il 12 Giugno ultima visita programmata per questa estate). Un luogo che è stato e viene tuttora scelto dalle produzioni cinematografiche di grandi registi come set per le loro opere.

mail: info@castelfusano.org