Cats: il celebre musical dei gatti debutta con Malika Ayane al Teatro Sistina

Malika Ayane sarà sul palco del Teatro Sistina con Cats, il celebre musical di Andy Lloyd Webber e del premio Nobel Thomas Stearns Eliot. Una delle voci più famose della musica italiana contemporanea si esibirà dal 7 dicembre sul palco del Sistina.

Lo spettacolo, considerato “il musical per eccellenza”, andrà in scena a quarant'anni dal primo debutto a Broadway del 1982. Il testo è tratto da “Old Possum's Book of Practical Cats”, una raccolta di poesie scritte dallo stesso di Thomas Stearns Eliot e con gatti come protagonisti.

I preparativi dello spettacolo

Il personale del teatro sta collaborando con la PeepArrow, società di produzione di musical, e con Mac per preparare costumi e trucchi per trasformare in gatti da palcoscenico attori, cantanti e ballerini. Le musiche saranno eseguite dal vivo dall'orchestra diretta dal maestro Emanuele Friello e le coreografie saranno curate dal coreografo Billy Mitchel.

L'ambientazione

Questa versione di Cats avrà stavolta un'ambientazione un po' particolare: Roma. Infatti, su autorizzazione dell'autore, l'adattamento italiano, curato da Massimo Romeo Piparo, avrà come scenario un'immaginaria e futuristica discarica di opere d'arte, con pezzi di colonne e fregi, frammenti di Bocca della Verità e statue, con il Colosseo sullo sfondo. È la prima vola che il musical viene trasposto in un'ambientazione romana.