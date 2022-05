Catturato cinghiale positivo a Roma. Barcollava in via Courmayeur

Il primo cinghiale infetto con la Peste suina è stato catturato a Roma Nord. L'ungulato infatti barcollava in via Courmayeur, in piena città. A darne notizia è il consigliere comunale della Lega, Fabrizio Santori che ha spiegato come il cinghiale barcollasse lungo la carreggiata. “Indebolito dalla malattia – ha detto - vagava sotto le case e accanto alle auto parcheggiate".

"La situazione si aggrava ogni ora di più, l'epidemia si espande nel ritardo colpevole dell'amministrazione regionale e di quella del Campidoglio”. Poi l'attacco alle politiche per contrastare la Peste suina messe in campo da Zingaretti e Gualtieri: “L'ordinanza firmata dal presidente Zingaretti si rivela un fallimento, e lo stesso accade con le misure tampone messe in campo dal sindaco Gualtieri. L'animale è stato preso in consegna dalla Asl intervenuta anche con un veterinario, ma così non si può continuare”.

Il timore e la rabbia dei residenti

“Le persone scendono da casa - prosegue Santori - e trovano gli ungulati sfiniti e morenti, accasciati lungo il loro cammino. Gli animali creano pericolo, timore e anche rabbia. Rabbia per il non fatto, per la superficialità, per la sporcizia, per il ritardo e l'inadeguatezza degli interventi, come ad una voce ripetono i cittadini dei quartieri colpiti ai quattro punti cardinali della città”.

“Ad oggi ancora nessuno ha una utile protezione, ma la peste suina si manifesta ormai davanti ai portoni", dice Santori. "Il problema si complica, pensiamo alle fattorie nelle zone di campagna, a Veio o alI'Insugherata, per esempio, ai centri ippici, agli allevamenti di animali in genere, a quelli domestici che vivono insieme alle loro famiglie nelle fattorie dove crescono i livelli d'allarme e di preoccupazione degli agricoltori. Vogliamo sapere che cosa si intenda fare adesso: attendere ancora nell'indifferenza applicando misure costose e inutili è inaccettabile", conclude il consigliere del Carroccio.