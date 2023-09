Caudo: "A Roma apriranno più di 300 cantieri grazie ai fondi del Pnrr"

Roma ha bisogno di cantieri e nei prossimi mesi e anni ne apriranno tanti: solo il PNRR ne finanzia oltre 300 e siamo nei tempi su moltissimi degli investimenti. Già questa è una notizia epocale per una città nota per la sua incapacità a spendere e a realizzare le opere.

Uno sforzo di tutti

Uno sforzo incredibile da parte di tutti i dipendenti e dirigenti di Roma Capitale e di una amministrazione che sta lavorando duramente. Dopo cinque anni senza cantieri e di sole parole, ora ci saranno tanti cantieri per opere utili alla città e ai romani. Tanti cantieri significano anche, per quanto si possano attutire gli inconvenienti, disagi nella vita quotidiana. Ma sono disagi in vista del cambiamento di cui Roma necessita e di cui abbiamo bisogno.

Serve una cabina di regia

Serve una regia e un coordinamento di tutti i cantieri che gestisca l'insieme degli impatti che i cantieri determinano. L'appello del sindaco Gualtieri ai romani è un coinvolgimento, una partecipazione al futuro della città. Non è solo un invito alla pazienza, ma all'amore per Roma, tanto più quando è piena di cantieri che ne disegnano il futuro. Cantieri di futuro e amore per la città, per questo siamo al lavoro.