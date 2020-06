Roma

Giovedì, 25 giugno 2020 - 18:19:00 Cavalli al pascolo sul marciapiede: follia urbana in via Isacco Newton Sulla strada che collega la Roma-Fiumicino e via dei Colli Portuensi, nel Municipio XI, gli automobili si sono ritrovati davanti 3 cavalli

Non bastavano gabbiani e topi, per le strade di Roma arrivano anche i cavalli allo stato brado: in via Isacco Newton, trafficata strada di Roma Sud che collega la Roma-Fiumicino con via dei Colli Portuensi, gli automobilisti si sono ritrovati davanti tre cavalli. I mammiferi sono stati notati e fotografati mentre pascolavano liberamente ed incustoditi sul marciapiede da Marco Palma, ex consiglieri municipale del tutt'ora commissariato Municipio XI del Corviale. Palma, che ha anche postato le foto su Facebook scatenando la rabbia degli abitanti della zona ha commentato: "Emozioni equine... Polizia Locale avvisata".