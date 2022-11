Cavalli della Polizia denutriti e agenti senza protezioni. Cosip: “Drammatico”

I cavalli della Polizia lasciati sporchi e denutriti agenti del Reparto a Cavallo lasciati senza protezioni, né acqua calda per lavarsi a fine servizio. Questa è la situazione disperata del Centro di Coordinamento Servizi Cinofili e a Cavallo che il sindacato di Polizia Cosip ha denunciato con una lettera inviata al Dipartimento di Pubblica Sicurezza e a varie associazioni animaliste.

“Il Reparto di Polizia a Cavallo della Polizia di Stato - spiega in una nota Domenico Pianese, segretario generale del Cosip - versa in una condizione drammatica, sia dal punto di vista dei poliziotti che degli animali”.

Le condizioni di lavoro degli agenti e degli animali

“Oltre al fatto che gli agenti - ha spiegato il segretario - sono costretti a operare senza alcun dispositivo di protezione individuale, senza acqua calda per potersi lavare al termine del servizio e senza alcun tipo di abilitazione per le manovre con trattori e per la movimentazione di carichi pesanti, gli animali vivono in uno stato disperato, alcuni appaiono denutriti e sporchi”.

“Nonostante da mesi stiamo allertando l’amministrazione in merito a questa situazione - ha aggiunto - negli ultimi giorni le condizioni del Centro, anche a causa del maltempo, sono di gran lunga peggiorate ed è perfino crollato il controsoffitto degli spogliatoi a causa delle infiltrazioni. Questa situazione non può più andare avanti in questo modo: aspettiamo risposte concrete e interventi mirati volti a migliorare le condizioni dei poliziotti e degli animali”.