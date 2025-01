Cavallo muore trainando un carro al corteo di Sant'Antonio, protettore degli animali

LNDC Animal Protection esprime profonda tristezza e indignazione per la tragica morte di un cavallo avvenuta durante la festa di Sant'Antonio Abate ad Anguillara Sabazia. Secondo le ricostruzioni, l'animale, impegnato a trainare un carro nel corteo, è scivolato, cadendo addosso a un altro cavallo e perdendo la vita sul colpo.

La Presidente di LNDC, Piera Rosati, ha dichiarato: "È inaccettabile che nel 2025 si verifichino ancora incidenti di questo tipo durante manifestazioni pubbliche. Gli animali non devono essere sfruttati per intrattenimento, soprattutto in contesti che possono mettere a rischio la loro incolumità. La sicurezza e il benessere degli animali devono essere una priorità assoluta. Ho scritto una lettera al Sindaco e alla ASL veterinaria per avere chiarimenti sull’accaduto. È paradossale celebrare il santo protettore degli animali sfruttandoli e mettendo a rischio la loro vita".

Chiesto l'esame per accertare le cause della morte

In risposta a questo tragico evento, LNDC Animal Protection ha presentato un esposto alle autorità competenti per accertare le responsabilità dell'accaduto, chiedendo anche l'esame necroscopico per accertare le cause di morte. È fondamentale comprendere se siano state rispettate tutte le normative vigenti in materia di tutela degli animali durante eventi pubblici e se siano state adottate le misure necessarie per garantire la loro sicurezza.

"Eliminiamo queste manifestazioni anacronistiche"

L'associazione sottolinea l'importanza di eliminare dai calendari dei Comuni queste manifestazioni anacronistiche che coinvolgono animali, affinché episodi simili non si ripetano. È necessario promuovere una cultura del rispetto verso gli animali, evitando il loro coinvolgimento in attività che possano mettere a repentaglio la loro vita o causare loro stress e sofferenza.