Cecchi Paone lasciato a piedi a Roma dal taxi: “Uber vi ucciderà”. VIDEO

Una battaglia personale ormai quella tra Alessandro Cecchi Paone e i tassisti. L'ultimo epilogo è di poche ore fa: il conduttore televiso e candidato alle europee è stato lasciato a piedi da un tassista: "Parla sempre male della nostra categoria, qua non sale", le parole del conducente dell'auto bianca.

La replica è stata lapidaria: "Uber vi ucciderà", risponde Cecchi Paone.

Campagna elettorale

Soprattutto durante l’ultima campagna elettorale, Cecchi Paone si è distinto per le sue posizioni polemiche contro la categoria dei tassisti. Sopratutto dopo l’ultimo sciopero, il conduttore televisivo e divulgatore aveva definito «medievale» l’approccio dei tassisti all’ipotesi di maggiore concorrenza.

Su TikTok

La scena è stata ripresa dallo stesso tassista romano ed è finita su TikTok, pubblicata dall’account Thorello3. Nel video si sente il tassista che si ferma e riconosce il cliente: "No mi spiace, non la posso prende’. A lei me dispiace non la vojo prende’ perché parla male dei taxi". Cecchi Paone non molla e risponde: "Uber vi massacrerà". "Perfetto – risponde il tassista – vada a piedi".