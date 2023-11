Cento alberi per il Parco del Pineto: Assoutenti si prende cura del verde

“Un albero per il Pineto”. Questa l'iniziativa di ripristino del verde nel parco storico. A seguito del rogo che nell’estate del 2022 ha interessato la riserva del Parco del Pineto, Assoutenti, impegnata da anni in campagne educo-informative sul consumo consapevole e rispettoso dell’ambiente, ha fin da subito avviato una campagna di raccolta fondi .

In questo modo si è potuto, con un gesto concreto, compensare il danno arrecato al Parco ed al suo habitat.

Giornata degli alberi

In coincidenza con la “Giornata Nazionale degli alberi” istituita nel 2013. L'appuntamento con il verde è stato Pineta Sacchetti, presso l’area retrostante il Liceo Lucio Anneo Seneca in via Domenico Tardini adiacente l’Auditorium Albergotti. Da lì è partita l'operazione di piantumazione del mix tra Quercus suber (Sughera) e Quercus ilex (Leccio), con l’intento di ripristinare l’habitat che era stato danneggiato e di sensibilizzare la comunità sulla necessità di pratiche sostenibili e rispetto per l’ambiente. Il progetto prevedeva la piantumazione di 100 alberi ne è stata piantita una prima parte. La piantumazione dei restanti alberi avverrà in maniera graduale prima di tutto per non alterare in maniera repentina l’equilibro dell’habitat e poi per permettere un nutrimento adeguato della zona interessata.

UIn gesto concreto

"Questo gesto - spiegano da Assoutenti - è un piccolo s ma concreto passo verso un sempre più maturo e consapevole comportamento sostenibile da parte del consumatore. Gli alberi che pianteremo non solo contribuiranno a rendere il parco più verde e accogliente, ma avranno un ruolo cruciale nella cattura di anidride carbonica, migliorando la qualità dell’aria che respiriamo e contribuendo all’equilibrio ecologico. Inoltre, l’evento fornirà un’opportunità unica per avviare discussioni sulla sostenibilità e sulle pratiche ecologiche che possono essere integrate nella vita quotidiana".