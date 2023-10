Cento anni in un bicchiere: festa grande e cocktail top per House of Suntory

Le celebrazioni del centesimo anniversario di House of Suntory, la casa artigiana giapponese che crea pregiati liquori pluripremiati ispirati alla natura nipponica, proseguono intutto il mondo. E in Italia, dopo Milano, fanno tappa nella Capitale.

È infatti il Drink Kong di Roma, locale capitanato da Patrick Pistolesi, Miglior Cocktail Bar d’Italia, nonché numero 16 della classifica World’s 50 Best Bars (2022), ad aver ospitato l’esclusivo evento organizzato da Stock Spirits, la storica azienda italiana, oggi tra i leadernel settore dei liquori nell’Europa Centro-Orientale, che produce e commercializza spirits e distribuiscea livello globale un’ampia gamma di marchi di alta qualità.

Cocktail show

Per l’occasione, nel pomeriggio Marco Gheza e Alfonso Monaco, Brand Ambassador di Beam Suntory - terzo produttore mondiale didistillati, che per House of Suntory produce i whisky artigianali Yamazaki, Hakushu, Hibiki e Toki -,hanno svelato i segreti delle produzioni giapponesi e condotto un raro assaggio dei “component”, non disponibili in commercio, arrivati direttamente dal Giappone; mentre la sera Michele Montauti, bar tender di fama mondiale e Beverage Manager di The Loft del Waldorf Astoria di Bangkok, haguidato un’esperienza degustativa unica: un vero e proprio homakase menù composto da 4 cocktails creati per l’occasione abbinati ai piatti dello chef resident Francesco Coltella. Protagonisti la vodkaHaku, il gin Roku e i whiskey Toki e The Chita, nell’atmosfera di Drink Kong che rimanda ai vicoli fumosi di una metropoli orientale, con elementi che arrivano da un retrofuturo in stile «Blade Runner», fatto di atmosfere dark, luci neon e poltrone in velluto, e con l’estetica minimal e rigorosa delGiappone. Una location perfetta per omaggiare un’azienda che ha saputo far conoscere ed amare, attraverso i suoi distillati, la cultura nipponica in tutto il mondo.

Il centenario

House of Suntory, infatti, nasce nel 1923 con la distilleriaYamazaki, la prima e più antica distilleria di whisky di malto nella storia del Giappone, dove il fondatore Shinjiro Torii ha dato vita al sogno di creare un whisky giapponese originale benedetto dallericchezze della natura e dell'artigianato giapponesi;, che suo nipote Shingo Torii porta avanti oggi aYamazaki e nelle altre quattro distillerie in Giappone. Fin dalla sua fondazione, House of Suntory haprodotto distillati distribuiti e riconosciuti a livello mondiale, rispecchiando l'armonia che esiste tra lanatura giapponese, da cui trae il concetto di forza, e il popolo giapponese, famoso per la precisionedei suoi artigiani, che sanno che non bisogna mai aggiungere o togliere, ma solo esaltare la bellezza elo spirito che vive nel profondo di ogni singolo ingrediente: “l’arte della produzione del whisky devesempre seguire l’arte della natura”, in ogni fase, dalla miscelazione alla distillazione. Ecco, quindi, cheal centro di ogni referenza domina la cultura del whisky giapponese ispirata dall'armonia con lanatura (Wa), esaltata dall'artigianato giapponese (Monozukuri) e vissuta come un'autenticaesperienza culturale (Omotenashi). Caratteristiche che si ritrovano in tutte le raffinate produzioni diHouse of Suntory, alcune delle quali approdano per la prima volta in Italia. In particolare: Yamazaki 12 e 18 anni, edizione limitata dedicata ai 100 anni - single malt di punta di Suntory,multistrato con aromi di frutta e Mizunara, uno dei brand di whiskey giapponesi più apprezzati nelmondo. Hakushu 12 e 18 anni, edizione limitata dedicata ai 100 anni, composti da whisky di maltoaccuratamente selezionati dai miscelatori della distilleria Hakushu, che lavorano con la torba e ammorbidiscono il palato utilizzando l'eccezionale acqua di montagna della zona, filtrata attraversoantiche rocce di granito.

Il top

Hibiki, whisky miscela di malto e grano provenienti dalle distillerie Yamazaki, Hakushu e Chita. Roku Gin, gin premium pluripremiato che combina sei botaniche giapponesi e celebra la vita diogni stagione; nella lingua nipponica, “Roku” si traduce come il numero “sei”, come le piante che locompongono e che sbocciano nelle diverse stagioni. Haku Vodka, appena giunto sul mercato italiano, prodotta con l’hakumai, il riso biancogiapponese, sarà disponibile a breve sul mercato italiano. Il nome Haku significa brillante: un omaggio all'abilità di padroneggiare una vodka chiara, dal gusto pulito e luminoso,filtrata attraverso il carbone di bambù. Whisky Toki, è una vivace miscela di whisky delle distillerie Hakushu, Yamazaki e Chita, cheunisce il vecchio e il nuovo - l'orgogliosa eredità della Casa Suntory e il suo spirito innovativo - percreare un prodotto al tempo stesso innovativo e senza tempo. Non a caso, il termine “toki” significa “tempo”.

Le celebrazioni mondiali

Il centenario è un traguardo importante non solo perHouse of Suntory, ma in generale per tutta la tradizione giapponese degli alcolici: l’azienda, infatti, nelcorso dell’ultimo secolo ha contribuito a plasmare e ad arricchire la cultura nipponica sottolineandone la maestria artigianale, l’attenzione per i dettagli e l’incessante ricerca della qualità. Le celebrazioni sono iniziate a fine maggio con un esclusivo party a Londra, dove è stato presentato il video-manifesto “Suntory Anniversary Tribute” con la regia del premio Oscar Sofia Coppola, che già avevainserito il whisky Suntory come elemento narrativo nel film “Lost in Translation”, e con la partecipazione dell'attore Keanu Reeves, grande amante del whisky Suntory. E House of Suntory, con la suarara capacità di fondere tradizione, artigianalità e legame con la natura, crea distillati di una qualità altissima e senza tempo, capaci di rispondere alle più diverse esigenze dei professionisti del fuoricasa- ha dichiarato Valentina Simonetta, direttore marketing di Stock Italia. Da sempre crediamo fortemente nel connubio tradizione-innovazione e non possiamo che essere felici e orgogliosi didistribuire in Italia le pregiate referenze di House of Suntory e di celebrare il centenario di questa straordinaria azienda, diventata oggi sinonimo dei migliori whiskey giapponesi al mondo».

Stock spirits

Fondata nel 1884 da Lionello Stock, a Trieste, è quotata in borsa dal 2013. Labusiness unit italiana appartiene ad un fondo di investimento e gestisce un portfolio amplissimo di marchi che attirano gli intenditori di tutto il mondo. Fa parte di Stock Spirits Group, leader nel settore dei liquori nell’EuropaCentro-Orientale, che distribuisce a livello globale un’ampia gamma di marchi europei di alta qualità e opera inotto Paesi del mondo; ha quattro siti di produzione, 70 marchi e vende in 50 Paesi.