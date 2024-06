Centocelle, la movida in campo per Raffaella: raccolta fondi per l'operazione

La movida scende in campo per una ragazza malata di Setteville, in provincia di Roma. Dopo l’attivazione di una raccolta fondi online e di diverse iniziative a supporto della giovane, anche i locali di Centocelle, storico quartiere di Roma, insieme all’associazione Il cuore tra le mani A.P.S., hanno organizzato un torneo di beneficenza per aiutare Raffaella Domenicone.

La ragazza, di 15 anni, è nata con una cardiopatia congenita complessa, l’anomalia di Ebstein, che dovrà esser sottoposta a una delicatissima operazione in America.

L'operazione e il torneo di calcetto

Per sostenerla sono necessari circa 250mila euro: finora grazie a una catena di solidarietà sono stati raccolti già 220mila euro. E ora il quartiere e i locali di Centocelle hanno lanciato l'idea di una nuova raccolta fondi. Tra le iniziative anche i un torneo di beneficienza che si svolgerà il 21, 24 e 28 luglio.

The Wanderer pub in prima linea

Tra i promotori della causa di Raffaella c'è sicuramente il The Wanderer pub, uno dei locali più cool di Centocelle, dove proprio in questi giorni le partite degli Europei di calcio stanno diventando un volano per aiutare la ragazza. Daniele Faccenna, proprietario del The Wanderer pub, ha deciso di aiutare con un gettone sugli incassi la giovane. La passione per la Nazionale di calcio esplode dunque nell'arena allestita con maxischermi e tavoli all'aperto in via Federico Delpino.