Centrale del latte di Roma, Pallottini nuovo presidente: nominato il cda

L’Assemblea degli azionisti della Centrale del Latte di Roma, riunitasi oggi - venerdì 8 settembre - a Roma, ha provveduto a nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione e a designare Fabio Massimo Pallottini quale Presidente della Società, avviando ufficialmente la nuova gestione della Società.

Nel corso dell’Assemblea è stata inoltre formalizzata la nomina di Enrico Cola, Sabrina Stella, Daria dell’Aquila quali membri del Consiglio di Amministrazione. La nomina di Pallottini segue l’indicazione formale che la Commissione Bilancio di Roma Capitale ha formulato lo scorso 9 agosto per la consolidata esperienza nella filiera agroalimentare e per la proficua attività alla guida del Centro Agroalimentare Roma.

Gli auguri di Gualtieri

“Rivolgo a Massimo Pallottini e a tutto il Cda di Centrale del Latte un grande augurio di buon lavoro” - ha dichiarato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Roma Capitale voleva un management di qualità e ha centrato l'obiettivo. Abbiamo scelto la competenza e l'esperienza riconosciuta per difendere un marchio storico e guidare l'azienda in questa fase di rilancio, per garantire la continuità industriale e costruire le basi di un futuro solido. Lo facciamo per il legame che ci unisce a questa grande realtà del territorio e per rispetto verso l'impegno e la dedizione di tanti lavoratori, allevatori e verso milioni di consumatori del latte di Roma" ha concluso il Sindaco.

Pallottini, un manager di punta

“La Centrale del Latte di Roma è nel cuore dei romani” - commenta Fabio Massimo Pallottini. “Sono onorato di entrare a far parte di una realtà che rappresenta un punto di riferimento per il territorio nonché un pilastro importante del patrimonio della città di Roma. Metterò al servizio le mie competenze ed esperienze nel settore, per valorizzare il know-how della Società, al fine di rafforzare il ruolo cruciale ricoperto all’interno della filiera. Un ringraziamento va all’Assemblea Capitolina oltre che a Roma Capitale per la fiducia e ai membri del Consiglio di Amministrazione”.

L'identikit del nuovo presiendete

Fabio Massimo Pallottini è Presidente Italmercati, Rete Italiani dei Mercati Ortofrutticoli ed Ittici all’Ingrosso e Direttore Generale del Centro Agroalimentare Roma scpa (C.A.R.), la prima struttura italiana del settore. Dal 2020 è docente di Economia Agroalimentare presso il Dipartimento di Scienze dell'Università Roma Tre. A livello internazionale, dal 2015 è membro del Board of Director del WUWM (World Union of Wholesale Markets) ed il focal point del WUWM presso la FAO. Dal 2016 è Consigliere di Amministrazione di CSO - Italy, organizzazione per la promozione e lo sviluppo internazionale dell'ortofrutta italiana nel mondo. Il Dott. Fabio Massimo Pallottini è laureato in Giurisprudenza con indirizzo economico presso l'Università La Sapienza di Roma e dal 2020.