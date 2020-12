Centri sportivi, il pasticcio del Comune: promette aiuti, ma non ha soldi

Centri sportivi municipali, il pasticcio del Comune che inguaia le piccole società sportive: promette aiuti come il blocco delle quote di affitto, ma poi batte cassa con l'assessore Lemmetti che ordina alle associazioni a mettersi in regola con i pagamenti nel più breve tempo possibile perché il Comune è senza soldi.

A scoprire il bluff del Campidoglio è la presidente Pd del Municipio I, Sabrina Alfonnsi, insieme al suo assessore alle politiche sociali e sport, Emiliano Monteverde: “Dopo che il Consigliere 5 Stelle Angelo Diario aveva annunciato nelle scorse settimane il blocco delle quote di affitto per le società sportive che non hanno potuto utilizzare le strutture municipali a causa dei blocchi dovuti all’emergenza Covid, ieri sera il suo Assessore Lemmetti lo ha smentito e, respingendo gli emendamenti dei gruppi di opposizione che chiedevano di trovare le risorse necessarie a coprire lo scoperto, obbliga di fatto le associazioni a mettersi in regola con i pagamenti”.

“Continua a ritmo serrato la politica degli annunci e promesse mancate dell’amministrazione grillina”, continuano il minisindaco e l'assessore, che si schierano al fianco dei centri sportivi annunciando che sarà il Municipio I a pagare gli affitti alle società. “Davanti alla loro incompetenza faremo la nostra parte non lasciando sole le Associazioni e prevedendo noi la copertura dei costi. Rimane il fatto che questo modo di procedere dell'amministrazione Raggi, che improvvisa di giorno in giorno annunciando tutto e il suo contrario, è sempre più insostenibile”.