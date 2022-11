Cercasi 518 iperspecializzati ai Beni Culturali: scadenza 9 dicembre. La corsa

Il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi ha annunciato un concorso per rinfoltire il personale del Ministero dei Beni Culturali, guidato dal Ministro Gennaro Sangiuliano.

Il bando del concorso è stato inserito in Gazzetta Ufficiale.

Le parole del Sottosegretario Sgarbi

“Come ha ricordato pochi giorni fa il ministro Sangiuliano, il tema del personale, soprattutto quello dei musei, è prioritario – ha spiegato il Sottosegretario Sgarbi – abbiamo il patrimonio artistico più vasto al mondo ma ancora troppo poche figure professionali specializzate. Questo concorso non risolverà tutti i problemi, ma ci sarà di grande aiuto”.

Le figure richieste

Nello specifico le figure richieste sono 268 archivisti, 130 bibliotecari, 35 storici dell'arte, 32 architetti, 20 archeologi, 15 restauratori, 10 demoetnoantropologi e 8 paleontologi. I vincitori del concorso saranno inseriti come unità di personale non dirigenziale assunti a tempo indeterminato.

Modalità d'iscrizione

Per candidarsi occorre inviare la propria candidatura per via telematica compilando il form d'iscrizione. Per farlo occorre autenticarsi con lo Spid (ma si possono usare anche CIE, CNS e eIDAS) sul portale inPA, su cui bisogna essere già registrati. La scadenza è il 9 dicembre.