Certosa di Trisulti, l'amico di Steve Bannon va a processo a novembre

Turbata libertà degli incanti e inadempimento di contratti in pubbliche forniture. Con queste accuse l'11 novembre prossimo davanti al tribunale monocratico della Capitale comincerà il processo a carico di Benjamin Harnwell, molto vicino a Steve Bannon, che stava per gestire la Certosa di Trisulti.

Harnwell è accusato come presidente del 'Dignitas Humanae Institute', in relazione all'aggiudicazione della Certosa di Trisulti, edificio duecentesco nel cuore della provincia di Frosinone. Secondo molti, Harnwell sarebbe stato molto vicino al politologo Bannon, ex consigliere di Donald Trump. Delle vicende americane nelle carte del procedimento istruito dal pm Carlo Villani non c'è nulla. Sono contestate, invece, le falsificazioni delle carte utili per prendere l'Abbazia. Nei giorni scorsi il Consiglio di Stato ha annullato la decisione del Tar di Latina che aveva confermato l'affidamento alla struttura guidata da Harnwell.