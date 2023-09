Cesso Capitale, fa pipì nel gazebo del ristorante: choc alla stazione Termini

Roma allo sbando. Senza sicurezza. Senza regole. DOve ognuno fa ciò che vuole impunemente. L'ultima follia è stata immortalata nei pressi della stazione Termini dove uno straniero, in pieno giorno, ha pensato bene di fare pipì sulla pedana del gazebo di un ristorante. Una scena che è stata filmata ed è diventata virale.

Città allo sbando

Una situazione davvero allarmistica che sta trasformando Roma in una città allo sbando. Nessuno controlla, nessuno vigila, nessuno evita che certi personaggi possano fare il bello e il cattivo tempo. La scena del video riprende uno straniero africano che incurante dei passanti, che siano donne o bambini poco importa, che si tira giù i pantaloncini e orina sulla pedana dove in orario di apertura mangiano le persone.

Assurdo? No, è Roma.

Nella Città Eterna, a meno di due anni dal Giubileo, si verifica di tutto. VIolenze, soprusi e il degrado la fanno da padrone. Ogni giono. I soli chiamati a difendere questa offensiva continua, che peggiora giorno dopo giorno, sono i vigili urbani che sembrano un'armata brancaleone difronte a tanti problemi. L'amministraizone comunale non fa nulla. C'è un assessore alla sicurezza che finora non ha portato mezza delibera per rendere più sicura la città. Che non ha competenza sui vigili, che quindi sono senza una guida politica. Per non parlare poi del sociale, del decoro e di tutte quelle pedine fondamentali per rendere Capitale una città che sta sprofondando. Il risultato? Termini è pericolosa: una terra di nessuno dove chiunque fa quel che vuole. Le periferie sembrano una riproduzione di Gomorra senza la erre alla romana. Benvenuti a Roma, signori.