Checco Zalone e De Gregori fanno sold out: nuova data a Caracalla

A grande richiesta raddoppia l’appuntamento con De Gregori e Zalone, voce e pianoforte, alle Terme di Caracalla di Roma. Al già annunciato concerto del 5 giugno si aggiunge una nuova data il 9 giugno.

Le prevendite saranno disponibili da oggi, mercoledì 20 marzo, alle ore 16 su TicketOne.

Niente tour

Francesco De Gregori e Checco Zalone non hanno in programma un tour in comune, perciò quelli alle Terme di Caracalla saranno due concerti unici e irripetibili. Per la prima volta nella sua carriera CHECCO ZALONE abbandona i panni dell’attore e si propone come musicista puro per accompagnare al pianoforte la voce di FRANCESCO DE GREGORI in un disco sorprendente: “Pasticche” (Columbia Records /Sony Music), in uscita il 12 aprile in digitale, CD e doppio LP e disponibile in pre-save e pre-order a questo link https://Columbia.lnk.to/Pastiche.

La tracklist

La tracklist è ricca di colpi di scena a cominciare da “GIUSTO O SBAGLIATO” il singolo inedito che anticipa l’uscita dell’album e che sarà in rotazione radiofonica e disponibile in digitale dal 5 aprile.

La scaletta

La scaletta, 15 tracce per un doppio album, è una generosa incursione nella migliore musica italiana, dove le canzoni di De Gregori si alternano con quelle di autori come Paolo Conte, Pino Daniele, Antonello Venditti e dello stesso Zalone.

Tracklist “Pastiche”

1. Giusto o sbagliato di De Gregori – Zalone – De Gregori

2. Pezzi di vetro di Francesco De Gregori

3. Pittori della domenica di Paolo Conte

4. Rimmel di Francesco De Gregori

5. Putesse essere allero di Pino Daniele

6. Atlantide di Francesco De Gregori

7. Storia di Pinocchio di Nino Manfredi

8. La prima Repubblica di Checco Zalone

9. Le cose della vita di Antonello Venditti

10. Falso Movimento di Francesco De Gregori

11. Alejandro di Checco Zalone

12. Pittori della domenica (piano e voce)

13. Giusto o sbagliato (con orchestra)

14. Buonanotte Fiorellino di Francesco De Gregori

15. Ciao ciao di Francesco De Gregori

L'anima dell'album

L’anima dell’intero album, registrato in presa diretta in varie sessioni fra il 2023 e il 2024, è il pianoforte di Checco Zalone, che si rivela qui musicista eccellente ed eclettico, in grado di muoversi con leggerezza e senza manierismi fra blues, jazz e musica classica, restituendo così al canto di De Gregori la dimensione più lirica ed intima. La band di Francesco ed altri musicisti di varia provenienza hanno contribuito, insieme all’Orchestra Italiana del Cinema a creare un suono soft che avvolge tutto il disco in un’atmosfera inaspettatamente vintage. L’album uscirà in CD, doppio LP nero e doppio LP nero numerato e autografato in esclusiva sullo Store Sony Music.