Chef Alessandro Circiello minacciato di morte: “Ti uccido con una bomba”

Minacce, anche di morte, allo chef Alessandro Circiello dopo la manifestazione di mercoledì al Pantheon, che ha visto protagonisti ristoratori e operatori del settore nella protesta contro le nuove misure restrittive finalizzate al contenimento dell'epidemia da Coronavirus.

La fonte della notizia è lo stesso Circiello, presidente della Federazione Italiana Cuochi Lazio, il quale riferisce che uno sconosciuto questo pomeriggio l'ha contattato telefonicamente in modalità anonimo, insultandolo e dicendo che avrebbe messo una bomba per ucciderlo. Lo chef, noto volto televisivo, ha ricevuto anche altre minacce telefoniche e via Whatsapp.

"Mi rivolgerò alla Polizia Postale", ha commentato Circiello.