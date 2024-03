Chi è e come gioca Martusciello: il nuovo allenatore della Lazio cambia tutto

Giovanni Martusciello, già vice allenatore di Sarri, è il nuovo allenatore della Lazio. Dopo il no di Tommaso Rocchi Lotito ha ripiegato su un nuovo tecnico, spiazzando tutti. Alle 9,55 il club biancoceleste ha ufficializzato le dimissioni di Sarri e contestualmente ha comunicato di aver affidato la guida della squadra a Martusciello.

Toccherà quindi al vice di Sarri la conduzione tecnica della Lazio nella trasferta di sabato sera a Frosinone. Poi si vedrà se sarà una soluzione temporanea.

Vice di Sarri

Martusciello era in panchina lunedì nel crollo dei biancocelesti contro l’Udinese: doveva sostituire Sarri, squalificato. Nella prossima gara, invece, sarà lui in tutto e per tutto a pilotare la formazione nelle scelte dei singoli e delle strategie tattiche.

L'identikit del nuovo mister

Cinquantadue anni, ischitano, una lunga carriera da centrocampista a tutto campo, esaltata con le maglie di Empoli, Palermo, Genoa, Cittadella, Catania, Sambenedettese e Lucchese dopo aver cominciato nell’Ischia. Nel 1997-98 segnò il suo primo gol in A, con l’Empoli, proprio contro la Lazio, allora guidata da Eriksson. Ha cominciato ad allenare nel 2006, nel settore giovanile dell’Empoli. Nel 2009 entra nello staff della prima squadra collaborando prima con Campilongo, poi con Aglietti, Sarri e Giampaolo. Nella stagione 2016-17 diventa il primo allenatore dei toscani. Un finale disastroso di campionato determina la retrocessione in B. Nella stagione successiva Martusciello diventa il vice di Spalletti all’Inter. Nel 2019 torna a lavorare con Sarri nell’esperienza alla Juventus. E nel 2021 segue il Comandante, come vice alla Lazio.