Chi è Flaminia Pace: tutte le curiosità sulla giovane militante FdI dimessa

Flaminia Pace è la prima “vittima” dell’inchiesta che ha coinvolto Gioventù Nazionale, la formazione politica giovanile di Fratelli d’Italia dopo l'inchiesta di Fanpage. In alcuni passaggi si nota la giovane ironizzare pesantemente sulla senatrice ebrea di FdI Ester Mieli e affermare che è possibile truffare lo stato per ottenere più soldi dal Servizio Civile.

Tante affermazioni, troppe, e troppo gravi che hanno portato alle dimissioni della ragazza nera, come da sempre la chiamavano i suoi amici.

Nata ai Parioli

Romana doc dei Paroili, un quartiere roccaforte di FdI e appartaneva al circolo Pinciano, quello di Gioventù Italia. Flaminia è una che mastica politica da quando aveva 16 anni (oggi ne ha 24). Anni di militanza attiva nel cuore di Colle Oppio, dove c'è la sede operativa dei giovani di Fratelli d'Italia. Ma Flaminia apparentemente non faceva trapelare quello che è uscito nell'inchiesta di Fanpage. Anzi, era una giovane educata, moderata e che sapeva parlare con tutti: una politica già formata nonostante la giovanissima età.

Ragazza ermetica

Una ragazza ermetica: profili social blindati, una passione sfrenata per la Roma - dicono i ragazzi che la conoscono bene - e per la musica italiana: da Vasco a Tiziano Ferro. Una ragazza che non amava molto i media e i social media: li sopportava come strumento di comunicazione politica. Ha studiato per anni in un noto liceo di Roma nord e aveva un sogno: inseguire la carriera politica di Giorgia Meloni.

La passione per Giorgia Meloni

Flaminia era innamorata di Giorgia Meloni: la seguiva sempre ed era sempre in prima linea durante la campagna elettorale. Anche durante la sfida per il sindaco di Roma, con Enrico Michetti candidato, lei era sempre pronta ad ogni avvenimento. Dai comizi di piazza del Popolo a Campo de' Fiori, passando per i raduni al Palazzo dei congressi dell'Eur. Una ragazza moderna ma con valori antichi: girava in scooter e viveva con i genitori. Nella politica gli amici di sempre la ricordano come un'attivista innamorata del suo lavoro. Una che poteva stare in sezione anche 14 ore per preparare una manifestazione o un comizio.

Il suo curriculum politico

Il curriculum politico, oltre alla presenza nel Consiglio nazionale, vedeva la giovane far parte della Commissione Affari europei e cooperazione al consiglio nazionale giovani di Fratelli d’Italia e aveva fondato “Casa Italia“.