Chi l'ha visto alla Regione Lazio: ok all'osservatorio sulle persone scomparse

“Sono molto felice della nascita dell’Osservatorio per le persone scomparse nel Lazio. Lo abbiamo fortemente voluto: purtroppo questo fenomeno è fortemente misconosciuto, ma ha dimensioni impressionanti. Basta vedere i numeri: nella nostra regione scompaiono 3/4 persone al giorno (52 in Italia). Una persona ogni tre non viene ritrovata. È un fenomeno che coinvolge i giovani e gli anziani (in crescita quelli colpiti da malattie neurovegetative), e in cui spesso i familiari coinvolti si trovano a vivere momenti di grande difficoltà".

Così il Capogruppo di Demos Paolo Ciani, proponente della misura, commenta la nascita dell’Osservatorio. “Con l’approvazione di oggi nelle Commissioni incaricate della Delibera della Giunta Zingaretti, che ringrazio, diamo compimento all’iter per la costituzione dell’Osservatorio per le Persone Scomparse. È un passo importante di vicinanza verso tante persone, famiglie e associazioni che si battono per ritrovare i propri cari”,

"Questo Osservatorio metterà in rete le Associazioni e le istituzioni e si confronterà con gli organi nazionali, tra cui il Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse e avrà l’importante compito di informare e fare cultura sull’argomento”, ha concluso Ciani.