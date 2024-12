Chi sono i ballerini cinesi che hanno sedotto la Capitale. Lo show Shen Yun incanta e fa il tutto esaurito al Teatro dell’Opera

Circa 8000 spettatori, 5 serate sold out: “Shen Yun” fa innamorare la Capitale. Dal 1° al 5 febbraio 2025, il Teatro dell'Opera di Roma ospita il più grande spettacolo di danza classica cinese al mondo. Un evento che, ancora prima di iniziare, ha suscitato l'entusiasmo del pubblico romano, disposto a pagare un minimo di 120 euro per un singolo biglietto.

Palpitante attesa, per quella che si preannuncia essere un'esperienza unica e straordinaria. Il Lincoln Center di New York, il Kennedy Center di Washington: sono solo due tra i teatri più prestigiosi del mondo che “Shen Yun” ha conquistato, diventando un fenomeno globale. Ma ciò che rende questo spettacolo speciale va ben oltre la danza.

La lotta contro il regime cinese

“Shen Yun” è la rinascita di una cultura perduta, quella della Cina tradizionale, pre-comunista, che sta scomparendo sotto il peso della censura e della repressione. La compagnia, fondata a New York nel 2006 da un gruppo di artisti cinesi, ha come missione quella di riportare in vita le tradizioni artistiche e spirituali di una Cina antica, un mondo di leggende, filosofia e valori profondamente radicati nel cuore della cultura popolare.

In Cina lo spettacolo è vietato

Le esibizioni non hanno luogo in Cina, poiché il regime del Partito Comunista ha messo al bando spettacoli come questo, creando un alone di mistero e desiderio intorno a uno show che è ormai sinonimo di resistenza culturale.

Per arrivare al successo la compagnia ha dovuto superare i numerosi ostacoli posti dal regime cinese, che ha cercato, attraverso pressioni politiche e diplomatiche, di impedire che i teatri ospitassero le esibizioni. Tuttavia, ogni tentativo di censura si è trasformato in pubblicità gratuita, contribuendo a diffondere ulteriormente la fama dello spettacolo. Con il sold-out del Teatro dell'Opera di Roma, “Shen Yun” dimostra ancora una volta di essere più di uno spettacolo teatrale: una celebrazione della cultura cinese e della bellezza della tradizione, un evento che si colloca tra i più significativi del panorama culturale internazionale.

Oggi, la compagnia si esibisce nei teatri più prestigiosi del mondo, ricevendo ovazioni da milioni di spettatori in oltre 150 città in tutto il pianeta, e Roma, in trepidante attesa, sarà la prossima.