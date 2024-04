Chiara Nasti: "Io incinta, ma nessuno mi ha fatto passare al market" VIDEO

In una delle sue ultime storie su Instagram, l'influencer Chiara Nasti, al sesto mese di gravidanza, ha denunciato il trattamento subito in un supermercato romano. "Ero in fila alla cassa prioritaria riservata alle donne incinte e alle persone con disabilità e nessuno mi ha fatto passare".

Così racconta l'ex naufraga dell'Isola dei famosi e moglie dell'attaccante della Lazio, Mattia Zaccagni.

Inciviltà

"E' successa una cosa incredibile - continua - le persone e la cassiera, pur vendendomi col pancione e premetto che ero vestita di rosa, quindi impossibile non notarmi, non mi hanno fatto passare avanti. Non c'è più solidarietà tra le persone".