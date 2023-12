Chiede la separazione e tradisce il marito: condannata a pagare gli alimenti

Prima lo tradisce e poi lo denuncia per maltrattamenti. A ricostruire le fasi della travagliata separazione di una coppia di Frosinone è il tribunale ciociaro.

Alla fine i giudici hanno dato ragione all’uomo: l’ormai ex moglie dovrà versare un mantenimento di 100 euro al compagno.

La sentenza

La sentenza ripercorre l’intera vicenda. Si parte dall’agosto del 2017. Il marito, agente di commercio, trova sui social i messaggi della moglie, dipendente dell’Asl. Nelle chat ci sono sexting e foto nude della donna. Alla relazione virtuale, seguono quelle reali. Come raccontato in aula dal marito, molte volte la moglie si allontanava da casa. Fino alla scoperta del tradimento. A quel punto la donna è tornata a vivere dalla mamma, lasciando la casa di cui è intestataria all’ex marito. Di mezzo, come detto c’è anche una denuncia per maltrattamenti: il processo penale, però, si conclude con un’assoluzione. “Il fatto non sussiste”.

La separazione

A far partire la richiesta di separazione è la moglie: “Da diversi anni l’unione coniugale si è deteriorata, sicché al fine di evitare continue discussioni, a volte anche aspre e violente, e di tutelare la propria incolumità fisica e psicologica ha deciso da settembre 2017 di andare a vivere dalla madre”. Per il marito, invece, la fine di 19 anni di matrimonio “è da rinvenirsi nell’allontanamento della moglie e nella sua condotta fedifraga”.

Le chat del tradimento

Nella memoria depositata dall’uomo si legge che la compagna “è stata sorpresa più volte a chattare su social network con altri, con scambi di contenuto osceno e ad esibirsi in atti di contenuto osceno durante il turno di lavoro in ospedale, addirittura intrattenendo relazioni extraconiugali con più uomini contemporaneamente”. A corredo ci sono le conversazioni.In aula, davanti alle prove, la moglie ha confermato il tradimento. Spiegando, però, di scambiare messaggi solo con “amici”. Per il tribunale, però, “che di semplici amicizie si sia trattato è francamente arduo a credersi, atteso il tenore delle conversazioni scambiate”.Per i giudici, inoltre, “non vi sono evidenze in atti di una crisi coniugale”.

Il mantenimento

Nemmeno “prova delle condotte violente e dei maltrattamenti posti in essere a danno della coniuge, peraltro da ritenersi escluse dalla sentenza assolutoria emessa il 17 luglio 2023”.Quindi la sentenza: ecco 100 euro al mese per l’ex marito. Che comunque non ha finito la sua battaglia legale. Ora inizia quella per la proprietà della casa che ha contribuito a costruire. Ma, come detto, è intestata all’ex moglie.