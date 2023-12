Chiesti 21 anni per Elvis Demce: l'albanese era uno dei sodali di Diabolik

Chiesti 21 anni di carcere per Elvis Demce, l'albanese - legato a Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolik, il leader degli Irriducibili della Lazio ucciso il 7 agosto 2019 al parco degli Acquedotti.

L'imputato è accusato con altre quattro persone per il tentato omicidio di Alessio Marzani, 45enne ferito a colpi di arma da fuoco il 22 ottobre 2020 ad Acilia, alla periferia di Roma.

La richiesta dei magistrati

A sollecitare la pena i magistrati romani che hanno, inoltre, chiesto la condanna a 21 anni per Daniele Gallarello, a 18 anni per Alessandro Corvesi, 35enne con un passato da calciatore professionista, e a 14 anni per Matteo Costacurta, di nobili origini e per questo chiamato ‘il principe’. Chiesti anche 8 anni per Marzani, accusato di estorsione.