Chirurgia, robot rimette in piedi l'uomo: a Villa Mafalda il primo intervento

Chirurgia, a Roma il robot in grado di rimette in piedi l'uomo: nella Casa di Cura Villa Mafalda, grazie alla tecnologia, è possibile applicare protesi al ginocchio e all'anca con una precisione assolute minimizzando il dolore post-operatorio ed i tempi di recupero.

Il 25 novembre scorso è stato eseguito con successo il primo intervento di chirurgia ortopedica robotica presso la Casa di Cura romana: l’equipe chirurgica, guidata dal Professor Francesco Bove, Primario del Reparto di Chirurgia Ortopedica Istituto Neurotraumatologico Italiano (I.N.I.) di Grottaferrata, ha eseguito l’intervento di protesi totale di ginocchio avvalendosi della piattaforma robotica Mako – Stryker.

Questa tecnologia, applicabile per le protesi di ginocchio e di anca, consente al chirurgo di posizionare la protesi con una precisione pressoché assoluta, risparmiando tessuto osseo e realizzando un perfetto bilanciamento legamentoso, eliminando l’errore manuale. Grazie alla mini-invasività della tecnica chirurgica, il dolore post-operatorio è minimizzato e i tempi di recupero sono più veloci.

“Presentiamo con orgoglio questa importante novità, siamo la prima struttura privata a Roma a dotarci della tecnologia robotica per la chirurgia protesica” – dichiara la Direzione di Villa Mafalda nella persona della dottoressa Claudia Barillari –. Non a caso, abbiamo deciso di fare questo passo in questo momento difficile, vogliamo dare un messaggio positivo: la sanità privata non si ferma con il Covid. E per rinforzare questo messaggio, abbiamo deciso, in accordo con i nostri generosi chirurghi, di offrire gratuitamente 5 interventi di chirurgia protesica robotica, proprio per rendere questa importante tecnologia accessibile anche a coloro che non hanno le possibilità di usufruire della sanità privata”.