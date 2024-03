Chiude lo storico bar Sisto a Ostia: ai suoi tavoli da Fellini a Muhammed Alì

Il bar Sisto di Ostia è in vendita. La famiglia Ciotoli, composta dai figli e dai nipoti del pioniere ciociaro che ha dato nome alla famosa gelateria, ha deciso di porre fine all'attività di famiglia e di vendere tutto.

L'Annuncio è stato già affidato a una catena immobilare di primo livello.

Il locale di piazza Anco Marzio

Il locale che in piazza Anco Marzio ospita il bar Sisto. Si tratta di un negozio di poco meno di 300 metri quadrati di superficie con un affaccio di ben dieci vetrine su quello che per tanti anni è stato considerato il salotto di Ostia. Impossibile sapere la base economica della trattativa per la vendita. Stando all’annuncio, la proprietà è disposta anche a “integrare il marchio” nel caso aprisse un bar-gelateria.

Un pezzo di storia

Sicuramente il bar Sisto per molti romani è un pezzo di cuore. Il bar dove i papà e le mamme portavano i bambini dalla città a prendere il gelato al mare. Una vita fatta di ricordi, come quel bellissimo bancone dei gelati: tutto in acciaio, modello anni '60, con la palla montata a mano e dei gusti fatti in casa da sempre. Niente cartine, niente conservanti: tutto genuino, tutto buono, come il sapore di quei viaggi che da chi viveva nei quartieri romani ti portava a vedere il mare, magari arrivando dalla Colombo e guardando la splendida fontana dello zodiaco che era una fontana sul mare. Erano belli quei viaggi, era bello scherzare con mamma e papà, su quelle utilitarie Fiat del boom econmico degli anni '80.

Ricordi di una dinastia

Sisto Ciotoli, iniziatore della dinastia di gelatai, era nato a Ceccano nel 1909 e dalla cittadina ciociara si era trasferito a Roma all’età di 16 anni. Come raccontato nel libro “Ostia ieri e oggi“, dopo aver lavorato nella latteria Peroni in via Capo le Case e poi al caffè-latteria Pignotti di via Principe Amedeo, dove aveva imparato i segreti della gelateria, Sisto con la moglie Vittoria Pizzichelli (sposata nel 1934), si trasferirono a Ostia nel 1948. In società con Emidio Morelli, aprirono un’attività di bar-alimentari in piazza Anco Marzio per separarsi a dicembre 1953 e far nascere il Bar Sisto in una palazzina appositamente costruita, quella dell’attuale sede.

Al gelato non resisto e lo gusto dal Sor Sisto

“Al gelato non resisto e lo gusto sol da Sisto”. Con questo slogan per anni vip e volti noti hanno affollato i tavoli esterni del locale per prendere un gelato o gustare un drink. Da Federico Fellini a Muhammed Alì, passando per Maurizio Arena, Mario Monicelli, Luigi Zampa, Pier Paolo Pasolini, Renato Zero, Bettino Craxi sono solo alcuni dei nomi che hanno frequentato i suoi tavolini.