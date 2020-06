Roma

Giovedì, 4 giugno 2020 - 17:41:00 Chiuso il Raccordo Anulare: auto in fiamme nella galleria Appia. Caos traffico Provvisoriamente chiusa, in carreggiata interna, la galleria del Grande Raccordo Anulare: forti rallentamenti in entrambe le direzioni

Caos sul Grande Raccordo Anulare, auto in fiamme all'interno della galleria Appia: è stata provvisoriamente chiusa, in carreggiata interna, la galleria. Traffico in tilt: chilometri di code dall'uscita Pontina e da quella per Torre Angela. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e la Polizia stradale per gli accertamenti e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.