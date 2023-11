Choc al ghetto ebraico: una stella di David con una svastica accanto. Indagini

La stella di David e la svastica nazista, una accanto all'altra e separate soltanto dal segno di uguaglianza. È quanto apparso in mattinata su due diversi muri al quartiere ebraico di Roma in piazza di Monte Savello e via di Monte Savello. La segnalazione è arrivata direttamente al Comune di Roma che sta facendo rimuovere le scritte.

Indagini della Digos sono in corso per trovare i responsabili. Al vaglio le numerose telecamere.

Sdegno di Gualtieri

Sono "inaccettabili le scritte nazifasciste apparse in alcuni muri della nostra città". Lo scrive su X (ex Twitter) il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Un atto ignobile che condanniamo, che sfregia la memoria e offende tutta Roma. Si sta procedendo all'immediata rimozione. Non lasciamo spazio all’odio antisemita e a qualsiasi forma di intolleranza", aggiunge.

Le reazioni del Pd

Le scritte apparse al ghetto ebraico di Roma "con la stella di David equiparata alla svastica nazista, sono vergognose e non fanno altro che alimentare una spirale d'odio che come Partito democratico condanniamo fermamente. Bene che il Comune di Roma, sempre attento a questi temi, si sia attivato subito per rimuovere queste scritte indegne e antisemite che offendono la comunità ebraica e tutti i sinceri democratici di questa città". Lo dichiara in una nota Enzo Foschi, segretario Pd Roma.