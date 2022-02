Choc all'Esquilino, anziana cadavere nascosta dal figlio nel baule

Una donna di 91 anni, morta da almeno tre mesi, è stata ritrovata nascosta in un baule del suo appartamento. Il figlio dell'anziana, all'arrivo dei poliziotti intervenuti in casa per uno sfratto, ha detto dove si trovava la madre.

Orrore in un appartamento all'Esquilino dove i poliziotti hanno trovato un'anziana donna, morta già da alcuni mesi, nascosta in un baule. Gli agenti erano intervenuti nell'abitazione situata in piazza Vittorio Emanuele II per eseguire uno sfratto giudiziario nei confronti di madre e figlio. All'arrivo hanno trovato solo quest'ultimo che ha detto: "Mamma è nel baule".

La donna era morta già da alcune settimane

Il cadavere della donna, nascosto all'interno del baule, era in evidente stato di decomposizione. Sul corpo non sono state trovate ferite. In base ai primi accertamenti sembrerebbe che la donna fosse morta di cause naturali. Il figlio, un 51enne con gravi problemi psichiatrici, avrebbe nascosto il corpo e non dichiarato il decesso per continuare a riscuotere la pensione della madre.