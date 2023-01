Christian De Sica cambia vita: per i Capricorno è in arrivo la rivoluzione

Solita routine, solite cose, basta. E’ questo il proposito per il nuovo anno di Christian De Sica che ammette, almeno attraverso le carte, di aspirare al cambiamento. Non è più possibile andare avanti lottando ogni santo giorno, poi basta una piccola cosa, anche solo un fraintendimento, e tutto quanto costruito va all’aria in un attimo. Urge aprire le finestre per cambiare aria completamente.

La condizione è però quella che la decisione deve prenderla solo, e soltanto, il nostro apprezzatissimo showman, e per lui questo, non è poi semplicissimo.

Via di dosso la polvere del tempo

Le carte che ho iniziato ad aprire per Christian De Sica mi sembra che non lascino spazio a nessun dubbio: è tempo di scollarsi di dosso una sorta di “polvere” che nel tempo si è accumulata sulle sue spalle tanto da diventare un vero e proprio peso che ha rallentato moltissimo il passo del noto attore romano. Lui per nascita è un Capricorno (5 gennaio 1951) e anche per questo deve aspettare ancora qualche mese prima che il cielo si disponga favorevole alla realizzazione di quei suoi progetti che gli rimuginano dentro ormai da un po’. Arriva la chiarezza, ma più che altro arrivano le opportunità che permetteranno di passare dall’ideazione, all’azione.

Il segreto sarà nel lavoro di squadra

Ecco, a questo proposito, il consiglio delle mie carte: bisogna, almeno in certi momenti, sapersi affidare anche ad un lavoro di squadra, dove seppur la stanza dei bottoni resta aperta solo al capo (cioè a Lei), tante altre mansioni possono essere svolte da altri, che devono poter lavorare con un consenso totale altrimenti le energie si disperdono, piuttosto che amalgamarsi per creare una forza vera. Come si fa? Scegliendo i collaboratori giusti e imparando a delegare ciò che serve senza tiranneggiare in continuazione sull’impegno di ognuno.

Curare e sistemare gli affetti al posto giusto

Credo che, da quanto leggo nelle carte, ci sia da risistemare anche un po’ gli affetti più vicini altrimenti continuerà questa sensazione di aria “inquinata” che al pratico sortisce un effetto non dico paralizzante, ma sicuramente rallentante. C’è bisogno di ricreare certezze e assecondare esigenze anche se tutto questo può apparire una sorta di perdita di tempo. D’altro canto, altrimenti continuerà a vivere un quotidiano a dir poco snervante.

Va infatti detto che è ormai da tempo che si sente distratto da questo moto interiore che la continua a spingere verso obiettivi nuovi tanto da far passare in secondo piano proprio gli affetti. Sembrerebbe, da quanto leggo nelle mie Napoletane, che ha continuato a fare un po’ orecchie da mercante ai diversi richiami spesi a riconquistare la sua attenzione, perché sicuro del fatto che, se di distrazione si trattava, era solo perché doveva seguire cose veramente importanti. E’ successo però che, sordo ai richiami e ai consigli, quando poi “certe cose importanti” non sono andate bene è rimasta anche l’amarezza di non poter condividere la sconfitta con nessuno.

Parola d'ordine: leggerezza

Una cosa però sicuramente ora è chiara: non si possono dare per scontati gli affetti, anzi vanno coltivati giorno dopo giorno. A volte basta prendere le cose con più leggerezza, lasciandosi dietro alle spalle paure e pretese, senza disdegnare neanche per un attimo la presenza di chi ci circonda.

