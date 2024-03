CiccioGamer89 ci riprova. Dopo il caos burger, l’uovo di Pasqua ipercalorico

Dopo le polemiche sui burger e le scuse per l’evento all’Ostiense che aveva lasciato letteralmente affamate decine e decine di fan in attesa di un panino, CiccioGamer89 si butta sul mercato delle uova di Pasqua. Da YouTube alla cucina, il passo è sempre più breve. Stavolta non ci sono polpette macinate o pulled pork ma il dolce per eccellenza: l'uovo di Pasqua.

Il seguitissimo gamer ne ha escogitato uno ipercalorico. Una bomba attiradiabete che lui stesso promette esser "meglio dello champagne”.

La pubblicità social

Pubblicizzato su Instagram e TikTok, l’uovo pensato per i “paguri” (così si chiamano i follower dello youtuber) è all’insegna del #foodporn. Calorie a raffica. Un'orgia di gusto, un orgasmo di dolcezza. “Negli ultimi mesi ho lavorato insieme al mio team de I Burger di CiccioGamer89 ed ai ragazzi di SicilyAddict per dare vita al primo uovo di pasqua di sempre di CiccioGamer89”, annuncia lo youtuber registrato all’anagrafe come Mirko Alessandrini. Quindi la citazione a Giorgione, altra icona del web mangereccio: “Il risultato non poteva essere altro che l’uovo più laido e corrotto d’Italia”.