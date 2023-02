Ciclismo, tappa finale del Giro d'Italia sarà a Roma: arrivo ai Fori Imperiali

Grande notizia per i romani amanti del ciclismo: la tappa finale del Giro d'Italia 2023 sarà nella Capitale. Il traguardo sarà nella spettacolare cornice di via dei Fori Imperiali, ai piedi del Colosseo. La partenza sarà invece dal Colosseo Quadrato, all'Eur. Lo ha annunciato in una conferenza il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. La gara si svolgerà domenica 28 maggio.

Si sta già lavorando, ha detto il sindaco, per organizzare la 21esima tappa del giro e per rilanciare quindi “una storia d'amore” tra questa gara e la città, un amore che negli anni si era un po' affievolito. Roma, infatti, ha ospitato quattro volte la chiusura del Giro: l'ultima risale al 2018. Sarà quindi la quinta volta.

Gualtieri ha detto di sentire la responsabilità, visto il prestigio dell'occasione: “La prima volta - ha spiegato il sindaco - è stata nel 1909, c'era un grande sindaco, Ernesto Nathan e questo mi riempie ancora più di responsabilità perché andiamo oltre lo sport: questa manifestazione si intreccia con l'identità e la storia d'Italia. Avere la tappa conclusiva a Roma per noi è una cosa giusta, importante e necessaria e non vogliamo che ci sia solo quest'anno ma anche per i prossimi, perché crediamo che questo dia molto al Giro e anche a Roma e all'Italia’’.

Il percorso della gara

La tappa inizierà e finirà in corrispondenza dei due “Colossei” della città. Partenza dal Colosseo Quadrato, all'Eur. I ciclisti procederrano poi su via Cristoforo Colombo percorrendola tutta fino a Ostia. Arrivati alla rotonda, percorreranno lo stesso tragitto in direzione contraria rientrando a Roma all'altezza delle Terme di Caracalla e poi da lì arriveranno fino al traguardo, posto sotto il Colosseo “originale”, quello in via dei Fori Imperiali. Per un totale di 135 km. Durata della gara: 3 ore, dalle 15,45 alle 18,45. Poi la premiazione, sotto la mole del Colosseo.