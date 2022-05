Cinecittà investe su se stessa: 10 milioni per il look del centro commerciale

Ristoranti sempre al top e qualificati, shopping di tendenza e una selezione di brand che possano venire incontro al gusto e alle esigenze del consumatore più agguerriti. È un ritorno al futuro per CinecittàDue. Il centro commerciale, dopo 33 anni di attività, cambia look al costo di 10 milioni di euro, grazie alla Silvano Toti holding, proprietario dello storico mall di Roma.

CinecittàDue ha infatti ha dato inizio a un importante restyling architettonico che finirà nel 2023.

I lavori di restauro e il cambio di look di CinecittàDue

Il primo obiettivo del restyling è integrare e adeguare l’offerta del centro, trasformandolo in una destinazione polifunzionale, con occasioni di shopping qualificante, un’offerta ristorativa aggiornata in funzione delle ultime tendenze, attività di servizio, brand iconici, attività leisure e spazi di socialità. Si favorirà perciò il nuovo modo di acquistare, socializzare, lavorare, studiare e divertirsi, di esprimere la propria individualità e prendersi cura di sé in un contesto funzionale, accogliente e sofisticato al tempo stesso, concepito in risposta ad esigenze di acquisto e di fruizione che si sono modificate nel tempo rispetto a quelle che avevano segnato la prima apertura di CinecittàDue.

“CinecittàDue ha fatto la storia dei centri commerciali in Italia”, ha detto Mario Amoroso, presidente del Cda di CinecittàDue. “Con questo intervento molto significativo, anche sotto il profilo dell’impegno economico, lo collochiamo pienamente nel presente e soprattutto lo proiettiamo nel futuro, aprendolo a un pubblico sempre più ampio ed esigente. Nei prossimi mesi riorganizzeremo perciò in un'unica destinazione, nel cuore della città, un luogo sicuro, confortevole, qualificante. Un luogo che sarà aperto alla comunità e al territorio, attento alla sostenibilità”.