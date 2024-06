Cinecittà, si è dimesso l'Ad Maccanico: al suo posto in pole Giuseppe De Mita

Erano nell'aria da qualche settimana, ora sono state formalizzate le dimissioni da Amministratore delegato e direttore generale degli Studios di Cinecittà da parte di Nicola Maccanico. Nel valzer delle nomine spicca il nome in pole per prendere la poltra di Ad e Dg di Cinecittà: Giuseppe De Mita.

Il figlio del leader Dc Ciriaco De Mita fa parte del Cda già da diversi mesi.

Figli di papà

Per Cinecittà, quindi, vige la regola del figlio di papà. Già, perche anche l'uscente Maccanico è figlio di Antonio Maccanico, ex Ministro per le riforme istituzionali della Repubblica Italiana. Giuseppe De Mita è invece figlio di Ciriaco De Mita, ex Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana.

Settore strategico

Parentele a parte, la guida degli Studios di Cinecittà è assolutamente strategica: sono in ballo fortissimi investimenti, con lavori che amplieranno l'area dei teatri di posa fino a raddoppiare l'attuale spazio della città del cinema romano. Uno sviluppo che vuole portare Cinecittà a livelli top nel mondo della cinematografia: una piccola Hollywood romana. Il sogno continua.