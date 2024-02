Cinecittà World sfida Disneyland: nel parco a tema un hotel da 100 camere

Tre parchi a tema e un hotel nel futuro di Cinecittà World, parco di divertimenti alle porte di Roma. Secondo il piano industriale elaborato dall’AD Stefano Cigarini, nei prossimi anni il più grande parco a tema al mondo sul Cinema si amplierà.

Verrà suddiviso in aree tematiche e ospiterà un hotel 4 stelle con 100 camere, a cui si aggiunge il Palastudio, centro congressi inaugurato lo scorso Natale.

Il sogno dell'Ad Cigarini

L’idea, come ha affermato Cigarini, è quella di ospitare sia la clientela leisure sia business che congressuale. L’hotel sorgerà in un immobile di novemila metri quadrati, di proprietà di Cinecittà World, che in passato era usato per le produzioni cinematografiche. “Cinecittà World – ha aggiunto Cigarini a Pambianco Hotellerie – già veicola 30mila ‘pacchetti hotel’ all’anno, che riversa sulle strutture del territorio”.

AAA cercasi partenr

Il manager ha spiegato di essere alla ricerca di un un partner che supporti il finanziamento per l’hotel (stimato in 5 milioni di euro per la ristrutturazione) e successivamente verrà selezionato un partner per la gestione. Il progetto complessivo dei tre parchi comporterà un investimento da 100 milioni di euro da qui al 2030. Per quanto riguarda il Palastudio, Cigarini ha raccontato al Sole 24 Ore: “Si tratta di una struttura di medie dimensioni, con 1.300 posti seduti e tremila in piedi, per colmare il gap dell’offerta di Roma. Oltre ai congressi può ospitare eventi, concerti, show, produzioni televisive e cinematografiche. Lo scorso anno gli eventi aziendali ed i congressi hanno generato ricavi per 1,3 milioni, che nel 2024 raddoppieranno per arrivare al 2026 a quattro milioni grazie all’unicità della location nel parco”.