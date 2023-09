Cinecittà World, un party da paura per Halloween: brividi nel parco a tema

Zucche stregate e atmosfere da brividi a Cinecittà World, che celebrerà Halloween dal 7 ottobre al 5 novembre con tante attrazioni a tema e un calendario di eventi che durerà oltre mese. Ci sarà la Halloween Street, che si popolerà di fantasmi, streghe e scheletri pronti a infestare gli edifici della New York anni ’20, e 13 attrazioni ad alto tasso di terrore.

L'Halloween più lungo d'Italia

Tra queste, la Horror House per camminare tra i set dei film più spaventosi come The Ring e Nightmare e il nuovo Horror Hotel. Ricco anche il palinsesto degli spettacoli live a tema: dall’Halloween Show al divertente Trucchi Da Paura, passando per il Musical Gangs of Halloween. Ma ci sarà spazio anche per i bambini con 14 attrazioni dedicate, tra cui il Truccabimbi e il suggestivo Spettacolo del Fuoco da vedere dopo il tramonto.

A Roma world i laboratori per i piccoli

Si prepara al suo primo Halloween anche Roma World, che ospiterà la fattoria delle zucche con laboratori per i più piccoli.