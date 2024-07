Cinema, al Gazometro vertice con Rutelli e i Digital creators e i produttori

Domani, 5 luglio, a Roma, presso Opificio 41, Complesso Gazometro ENI, in via del Commercio 11, alle ore 11,00, terrà l’evento “Digital creators & produzioni immersive. Il futuro è oggi”.

L'evento è organizzato da Anica e Unione Editori e Creators Digitali.

Con Rutelli e Borgonzoni

Parteciperanno all’evento il Presidente Anica Francesco Rutelli, il Sottosegretario al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni, la Presidente dell’Unione Editori e Creators Digitali Manuela Cacciamani e il Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Giacomo Lasorella.

I panel

Due i panel principali. Il primo, moderato da Carlo Rodomonti di Rai Cinema, sugli Editori Digitali, al quale parteciperanno Paolo Bigazzi Alderigi (Iter Research), Gianluca De Marchi (Urban Vision), Riccardo Denaro (Elive Space), Carla Granieri (One More Pictures), Daniele Guilti (Net Addiction), Francesco Madeo (Dream Catchers) e Biagio Stasi (Eldorado).Il secondo, moderato da Simone Arcagni, sui Creators Digitali, nel quale interverranno Helio Di Nardo (Show Reel Factory), Luana Lavecchia (TikTok), Anna Manzo (The Jackal Management in Ciaopeople), Francesca Pellicanò (AGCOM) e Niccolò Vecchiotti (Newco Management).

Per partecipare è necessario registrarsi alla mail eventi@anica.it