Cinema America ha ottenuto il finanziamento: insorgono le opposizioni

La Fondazione Piccolo America ha ricevuto un finanziamento di 250mila euro dal Campidoglio per organizzare insieme alla Fondazione Cinema (che ha ricevuto invece 198mila euro) per organizzare la nona edizione del Cinema in Piazza, dal 2 giugno al 16 luglio. Insorgono le opposizioni.

Critica l'ex sindaca di Roma Virginia Raggi: "Arrivata stanotte con un cambio di Ordine del giorno definito urgente - ha detto - ma leggendola mi sono domandata quale sia l'urgenza. Si sa che l'estate arriva e le cose si fanno per tempo. Non trovo una comparabilità tra i piani economici forniti dalla fondazione Cinema per Roma e dalla fondazione Piccolo America. Dalla stampa, mai smentita, sono state riportate modalità assai aggressive da parte della fondazione Cinema America nei confronti di Roma Capitale, e subito dopo Roma Capitale decide di votare con urgenza a favore dei contributi, lascia molto perplessi”.

Erbaggi, Fratelli d'Italia: “La legalità non esiste”

Stefano Erbaggi di Fratelli d'Italia ha annunciato che porterà la questione in Commissione Trasparenza. “Stiamo andando ad affidare direttamente - ha detto Erbaggi - senza bando, a una fondazione che occupa uno spazio privato, 250mila euro, sinceramente dopo che qualcuno ha minacciato il sindaco di Roma? Con quello che è uscito sui giornali questo è quello che stiamo facendo passare ed è inaccettabile. È inaccettabile che qualcuno alzi la voce e ottenga un finanziamento. Qui la legalità non esiste".

Fabrizio Santori, Lega: “Si finanziano i soliti noti”

E' intervenuto il capogruppo capitolino della Lega Fabrizio Santori: “Il sindaco Gualtieri - ha detto - spieghi l’inaccettabile scelta di finanziare con i soldi dei cittadini i soliti noti. La ‘delibera arene’ appare ritagliata su misura ancora una volta su quella categoria di individui che, come nel caso degli occupanti abusivi di immobili, con plateali e violente manifestazioni e comportamenti perlomeno dubbi, chat e contatti diretti dimentichi delle regole, riescono ad ottenere quello che vogliono a danno delle realtà oneste che sperano nel merito e nelle giuste valutazioni. La Lega valuterà ogni aspetto di questa vicenda anche sul piano legale”