Cinema America, il presidente Carocci aggredito da un'estremista di Sinistra

Valerio Carocci, fondatore e presidente dell'associazione "Piccolo America", è stato aggredito sabato pomeriggio a Trastevere. L’autore dell’agguato è un giovane vicino agli ambienti di estrema sinistra: Carocci è stato prima insultato, poi afferrato al collo mentre era sul motorino.

L'aggressore è stato denunciato dai poliziotti della Digos per minacce e lesioni e in più ha ricevuto una sanzione amministrativa, l’avviso orale del Questore. Dopo l'episodio, Carocci è stato portato in ospedale.

A quanto ricostruito, non sarebbe stata la prima volta che Valerio Carocci ha ricevuto insulti e minacce dallo stesso ragazzo.

"Mi rassicura sapere che l’autore dell’aggressione a Valerio Carocci del Piccolo America sia stato prontamente denunciato per minacce e lesioni, tutta la mia solidarietà a Valerio, impegnato in questi giorni nella gestione delle sale all’aperto del Cinema America". Lo scrive su Twitter il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano.