Cinema hot: la raccolta sui film con le star Vittoria Belvedere e Gioia Scola

Cinema hot italiano: arriva la raccolta con le colonne sonore di tre film cult di genere erotico e thriller. Pellicole che hanno lanciato star come le splendide Vittoria Belvedere, Gioia Scola e Florinda Bolkan.

Dall'unione sensuale tra musica, desiderio e trasgressione nasce questa raccolta, intitolata “Red Eros: A Selection of Italian Erotic Giallo Sounds, 1993-2003”. In essa si trovano i brani delle colonne sonore di tre cult del thriller erotico italiano: Graffiante Desiderio di Sergio Martino e Cattive Inclinazioni e Bugie Rosse di Pierfrancesco Campanella.

Tre film ormai diventati dei cult del genere e nati sull'onda del celebre Basic Instinct, con la splendida Sharon Stone. Le attrici delle tre pellicole italiane non la fanno certo rimpiangere: oltre alla Belvedere e alla Bolkan, in Graffiante Desiderio ci sono Serena Grandi, Simona Borioni, in Cattive Inclinazioni Elisabetta Cavallotti, Eva Robin, Elisabetta Rocchetti e in Bugie Rosse la splendida Gioia Scola.

Le tre pellicole e la raccolta

Sono tre film che intrecciano perfettamente il giallo e il thriller con la trama erotica e sensuale. In Graffiante Desiderio una femme fatale con un oscuro passato che si inserisce in una coppia, scatenando un triangolo amoroso. In Cattive Inclinazioni la carriera criminale di un serial killer e le indagini per fermarlo si intrecciano con intense relazioni erotiche. E infine in Bugie Rosse un giornalista che, nel tentativo di raccontare la storia di un serial killer, entra in un mondo erotico senza più volerne uscire.

A comporre le colonne sonore di queste tre pellicole, il celebre Natale Massara che ha cominciato la sua carriera suonando con Celentano, per poi collaborare con altri artisti come Milva, Mia Martini, Patty Pravo e Drupi. Massara ha collaborato con molti registi scrivendo molte colonne sonore. Questa raccolta è una vera ghiottoneria per gli appasssionati del genere. Soprattutto i brani del film Cattive Inclinazioni, perché sono del tutto inediti.